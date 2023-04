... Marcodi nuovo il peso di tutte quelle cose che nessuno dei suoi parenti licatesi sapeva e ... "a farti un altro bagno" "Non posso... devo andare via... Senti, perche nona trovarmi ...Quando arrivai mi urlò "sei un buffone, ti ho mandato a cercare e nonmai". Io gli dissi che non avevo nulla da dirgli né soldi per pagare nessuno. E lui mi mise in guardia: "Vedi che ti ...... Marcodi nuovo il peso di tutte quelle cose che nessuno dei suoi parenti licatesi sapeva e ... "a farti un altro bagno" "Non posso... devo andare via... Senti, perche nona trovarmi ...

Avverti se vieni, sennò forse ti sparo L'HuffPost

Ricordo di una vacanza di trent’anni fa, di due amici di Los Angeles, di un invito a casa loro, e di un avvertimento da chi prima fa fuoco poi ti chiede chi sei ...