Avellino-Monterosi Tuscia | le probabili formazioni

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Ultimo atto di una stagione a dir poco deludente. La cartina tornasole è la risposta del pubblico, malgrado i prezzi popolari in pochi hanno risposto presente. La rabbia ha fatto spazio alla rassegnazione. Un campanello d’allarme preoccupante. L’ospita tra le mura amiche del Partenio-Lombardi il. L’obiettivo è scongiurare i playout. Un finale al di sotto delle aspettative per la squadra di Massimo Rastelli. Le combinazioni sono molteplici: vittoria, pareggio o perdere in caso di sconfitta della Fidelis Andria contro il Latina e la vittoria del Taranto sul Messina. Il tecnico alla vigilia è stato chiaro sotto questo aspetto: “Dobbiamo scendere in campo con un solo obiettivo: i tre punti, senza pensare ai risultati delle altre“. All’appello non ci sarà ...

Tutto pronto per la 38esima giornata del Girone C di Lega Pro. Allo Stadio "Partenio-Lombardi" sarà Avellino-Monterosi ...L’ora della verità. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 17,30, cala il sipario sulla stagione regolare del girone C. Stagione regolare va precisato, perché poi il 6 e il ...