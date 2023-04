Aurora Ramazzotti | selfie in bikini davanti allo specchio | il toccante messaggio

in un lungo post su Instagram spiega ai suoi due milioni e mezzo di follower il suo complicato rapporto con l'immagine del proprio corpo . "Quando ero adolescente c'erano giorni in ...Così inizia la riflessione che, neomamma del piccolo Cesare , affida a un lungo post Instagram per raccontare il suo rapporto con l'immagine corporea dalla più tenera età a oggi. Un'...Sono trascorse poche settimane da quandoha dato alla luce il suo primogenito, Cesare Augusto , nato dall'amore con Goffredo Cerza. E, a pochi giorni dal parto (avvenuto il 30 marzo) l'influencer decide di mostrare il suo ...

Aurora Ramazzotti e la maternità: selfie in bikini per fare pace con la sua immagine nello specchio Corriere della Sera

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha postato sui social alcune immagini accompagnando gli scatti con una lungo e importante riflessione sul suo corpo e sull'immagine di se stessa.La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha postato sui social alcune immagini accompagnando gli scatti con una lungo e importante riflessione sul suo corpo e sull'immagine di se stessa.