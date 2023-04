Aurora Napolitano | investita e uccisa a 6 anni dalla mamma in retromarcia | Rosa Palma non aveva la patente | voleva imparare a guidare

(Di domenica 23 aprile 2023) Non ha lae non sauccide la figlia unica di sei(ne avrebbe compiuti sette a maggio) facendocon un?auto di grossa cilindrata. La tragedia alle tre e...

È quanto emerso stamane sulla tragedia avvenuta ieri a Casalnuovo, in provincia di Napoli. La salma della piccola di 7 anni è stata sequestrata per l'autopsia, così come è a disposizione delle autorit ...CASALNUOVO – Non ha la patente e non sa guidare. Stava preparando lezioni di guida Rosa Palma che nel pomeriggio fi ieri ha travolto ed ucciso sua figlia di sette anni, Aurora Napolitano. L’ipotesi pi ...