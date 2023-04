Attenzione alla truffa del QR code | sta spopolando anche in Italia Basta un click sbagliato e ti svuotano il conto

(Di domenica 23 aprile 2023) Fatedel QR, stainune viil. Tutte le informazioni utili. Quando si usa la tecnologia la prudenza non è mai abnza. Specialmente con i dispositivi in rete, l’utilizzo di smartphone, tablet e computer deve essere molto scrupoloso, evitando siti web L'articolo proviene da Inews24.it.

Ma: la decisione è arrivata solo lo scorso ottobre e non è retroattiva come per i dipendenti. Gli avvocati del Comune fanno così causagiunta impugnando la delibera, ma non davanti al ...Al Salone del mobile di Milano in questi giorni non c'è solo il design al centro dell'. Le aziende del legno e dell'arredo hanno manifestato infatti le difficoltà riscontrate ...delegata......restare in scia alle dirette avversarie e mantenere vive le speranze di qualificazioneprossima edizione della Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi, però, dovranno anche fare...

Incrociate le gambe da seduti Attenzione alla sciatica (e non solo) la Repubblica

«Seguiamo con attenzione la vicenda nella consapevolezza che, comunque sia, quanto accaduto è sicuramente doloroso per lo Zen e per la città tutta, perchè nell’assenza di punti di riferimento certi in ...I gesti da eseguire sono pochi e semplici, elencati meticolosamente su un volantino stampato e messo in tasca, ripassati a mente prima di entrare in azione: svitare il tappino che copre la valvola del ...