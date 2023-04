(Di domenica 23 aprile 2023) Una ricerca di Eset mette in luce come molte aziende si disfano della loro tecnologia obsoleta e rivendano le loro apparecchiature nel mercato dell'usato senza assicurare la corretta cancellazione di dati che possono cadere nella mani di cybercriminali

Attenti a quei router usati perché svelano segreti aziendali la Repubblica

Una ricerca di Eset mette in luce come molte aziende si disfano della loro tecnologia obsoleta e rivendano le loro apparecchiature nel mercato dell'usato ...