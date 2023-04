ATP Monaco 2023 | Rune annulla quattro match point ed è ancora campione

(Di domenica 23 aprile 2023) Holgersi conferma ildel torneo ATP didi Baviera. Il danese bissa il titolo dello scorso anno sulla terra rossa tedesca. Proprio come nella passata stagione la finale è stata con l’olandese Botic Van de Zandschulp, ma questa volta con un esisto completamente diverso. Nel 2022 il danese aveva sfruttato il ritiro dell’avversario, mentre questa voltaha dovutore, prima di imporsi con il punteggio di 6-4 1-6 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. Partenza lanciata di, che strappa subito in apertura il servizio all’avversario. Van de Zandschulp riesce comunque a recuperare lo svantaggio e pareggia i conti nel quarto gioco. Nuovo break del danese nel settimo gioco, mentre ...

