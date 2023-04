ATP Barcellona 2023 | Carlos Alcaraz non ha problemi contro Stefanos Tsitsipas e si conferma campione

(Di domenica 23 aprile 2023) Con una facilità disarmante.ha concesso il bis nell’ATP500 di. Sulla terra rossa catalana il funambolico iberico (n.2 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 il n.5 del ranking,, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 20 minuti. Una partita che non ha avuto storia, visto che si è compreso da metà del primo parziale in avanti che lo spagnolo avesse le armi per non consentire all’ellenico di imporsi. Un bagaglio tecnico completo, tra vincenti di pura potenza e palle corte sopraffine, ha permesso a Carlitos si conquistare il nono titolo in carriera nel massimo circuito internazionale e il terzo nel, dopo quelli di Buenos Aires e di Indian Wells. Un biglietto da visita chiaro in vista del Masters1000 di Madrid dove ...

