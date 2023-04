ATP Barcellona 2023 | Alcaraz | “Settimana meravigliosa | ora punto al Roland Garros”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Carlosbatte in finale Stefanos Tsitsipas e si laurea campione dell’ATP 500 di. Il tennista spagnolo s’impone con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 1 ora e 18 minuti di gioco e difende il titolo conquistato nella passata edizione. Prosegue invece la maledizione per Tsitsipas, che non solo perde la sua terza finale a(nelle due precedenti era stato battuto da Nadal), ma perde anche la sua decima finale in un ATP 500 (su dieci disputate)., dunque, conquista il nono titolo in carriera, nonché il terzo stagionale dopo quelli vinti a Buenos Aires e Indian Wells. “È stata unaper me, è sempre molto bello giocare qui in casa davanti ai miei. Si è conclusa lacome ci saremmo aspettati ed è stato incredibile ...