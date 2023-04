ATP Banja Luka 2023 | Dusan Lajovic piega Andrey Rublev e conquista il titolo

(Di domenica 23 aprile 2023) Dopo due ore e 33 minuti di battaglia ildell’ATP 250 di, in Bosnia Erzegovina, è andato al serbo, numero 70 al mondo, abile a superare la seconda testa di serie, il russo, col punteggio di 6-3 4-6 6-4. Nel primo set il serbo in apertura risale dallo 0-40 e si salva, poi nel quarto gioco è lui a strappare il servizio aalla quinta occasione. Da quel momento in poi i servizi dominano e, senza concedere occasioni di controbreak al russo, chiude sul 6-3 dopo 39?. La seconda partita vede il russo partire forte e scappare sul 3-0 non pesante con il break a 15 nel secondo game. Ai vantaggi del quinto gioco, però,subisce il controbreak ...

Tennis Carlos Alcaraz fa back - to - back a Barcellona. Nel torneo '500', il numero due del ... ALuka, vince Dusan Lajovic contro Andrey Rublev con il risultato di 6 - 3, 4 - 6, 6 - 4: per il ...Dopo aver sconfitto il connazionale Djokovic, Dusan Lajovic batte un altro top 10 e conquista il titolo dell'250 diLuka 2023 . Secondo titolo in carriera per il serbo, capace di mandare al tappeto nell'atto conclusivo del torneo bosniaco Andrey Rublev con il punteggio di 6 - 3 4 - 6 6 - 4 . ......solo Novak Djokovic Alterna grandi prestazioni a qualche sconfitta di troppo (vedi quella di...Alcaraz come Rafael Nadal Questa settimana il tennista iberico ha raggiunto la finale nel torneo...

ATP Banja Luka: Rublev non si ferma, solo Lajovic tra lui e il secondo titolo consecutivo Ubitennis

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha scritto per la seconda volta il proprio nome nell'albo d'oro dell'ATP 500 di Barcellona. In finale lo spagnolo ha battuto per la 4a volta in carriera (su 4 match) Stefanos Ts ...Dopo due ore e 33 minuti di battaglia il titolo dell’ATP 250 di Banja Luka 2023, in Bosnia Erzegovina, è andato al serbo Dusan Lajovic, numero 70 al mondo, abile a superare la seconda testa di serie, ...