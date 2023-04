(Di domenica 23 aprile 2023) Spesso lascio correre, non in questo caso", le parole di Marcellalla Gazzetta dello Sport. L'idea diunouno, stile pugilato. Dopo aver confidato che tanta gente gli sta ...

Fred Kerley, ultimamente, ha più volte "attaccato" il campione olimpico Marcell. Frecciatine che, alla fine, hanno dato fastidio all'azzurro. Il rapporto tra i due non è idilliaco. " Diciamo ...Marcellsarà l'ospite d'onore della rassegna d'leggera 'Gardastars by 36° Multistars', che si terrà sabato 29 e domenica 30 aprile presso lo stadio 'Tre Stelle' di Desenzano del Garda (...Tokyo (Giappone) 06/08/2021 -Leggera staffetta 4x100 mt / Olimpiadi Tokyo 2020 / foto Imago/Image Sport nella foto: MarcellNell'intervista rilasciata a L'Equipe , Usain Bolt esprime ...

Atletica, Jacobs lancia la sfida a Kerley: uno contro uno in pista Virgilio Sport

Jacobs è stanco delle frecciatine di Kerley e, dopo il battibecco via social, arriva anche una proposta da parte del campione olimpico azzurro. Una sfida in pista, uno contro uno, in stile match di ...Il campione olimpico stanco delle freccatine del campione statunitense. L'azzurro disposto ad una sfida diretta sulla distanza dei 100 metri: Ci stiamo sullo stomaco.