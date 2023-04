Atlante Grosseto | Potenza Picena e Lamezia in pole per le ultime promozioni

Leggi su seriea24

(Di domenica 23 aprile 2023) Si dovrà aspettare l’ultima giornata per avere il quadro completo delle 24 promosse del campionato di Serie B.le candidate al salto di categoria, padrone sicuramente del proprio destino. Nel girone C, il 5-2 dei maremmani nel derby contro la Sangio è pesantissimo: vale proprio il sorpasso in classifica e un terzo posto di fatto blindato. Stesso discorso nel girone D per il, ok 0-4 nella trasferta dorica col Cus Ancona e sempre a +2 su Buldog Lucrezia (prossima avversaria del Label Sistem, che s’impone 4-1 sull’Eta Beta) e Generali Ternana (7-6 sul campo del Corinaldo); resa Recanati, battuto 6-2 dalla già promossa Dozzese. Attualmente nel girone H la terza in classifica è il Messina (11-3 al Mirto) che però ha ...