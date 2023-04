Atalanta | Pasalic resta in dubbio per la Roma | Gasperini deciderà solo a ridosso della gara

(Di domenica 23 aprile 2023) Alla vigiliadel Gewiss Stadium contro la, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, l’ha svolto una seduta di allenamento ed ha ancora ilrelativo a Mario. Il centrocampista croato sarà valutato anche nella rifinitura di domani e, in caso di indicazioni positive, mister Gian Pierolo porterà con la squadra. Niente da fare, invece, per Ademola Lookman, fermo a causa di una distrazione al bicipite femoralecoscia destra: l’anglo-nigeriano si è allenato a parte durante tutta la settimana e dovrebbe recuperare per la prossima giornata contro il Torino. Per quanto riguarda la probabile formazione, invece, ci sono pochi dubbi con Marco Sportiello favorito su Juan ...

di Fabio Gennari Mancano ancora due allenamenti alla sfida contro la Roma e il recupero di Mario, che ancora non si allena in gruppo , è in dubbio, sebbene il suo recupero sia ancora possibile. Avere il croato a disposizione sarebbe importante per le rotazioni in avanti, ma senza di lui ......- Roma) LOOKMAN : distrazione nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro. In ... Rientro fine aprile/inizio maggio: distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la 31/li> ...... Ademola Lookman , miglior marcatore dell'in questa stagione con 15 gol tra campionato e ... ma la speranza è quella di veder rientrare tra i convocabili Mario, che sta lavorando sul ...

Atalanta, le ultime sulla formazione: Hojlund, Boga, cosa filtra su Pasalic e Musso SOS Fanta

Atalanta, il centrocampista croato Mario Pasalic resta in dubbio per la Roma: Gian Piero Gasperini deciderà solo a ridosso della gara ...CALCIO. Lunedì 24 aprile al Gewiss Stadium (20,45) contro i giallorossi di Mourinho Gasp potrebbe schierare l'olandese nel trio offensivo: l’alternativa è Boga al posto del danese. Pasalic tenta il re ...