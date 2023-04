Atalanta | dubbi in attacco contro la Roma | ipotesi Koopmeiners-Højlund-Zapata

... valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 , l'ha svolto ... Per quanto riguarda la probabile formazione, invece, ci sono pochicon Marco Sportiello ...... l'arbitro non hae assegna il calcio di rigore. Pessina già sul dischetto. 52' Si divora il ... ma la rete è stata annullata per un colpo di mano dell'ex43' DANY MOOOOOOTAAAAA!!!! ...in difesa con Ismajli e De Winter a rischio. Pronti Ebuehi a destra, Ismajli e Luperto al ... Poi Sassuolo, ritorno di Champions contro i rossoneri, Napoli,e il Torino a chiudere il ...

Atalanta, dubbi sulla designazione con la Roma: c'è ancora Irrati Calciomercato.com

Atalanta, il centrocampista croato Mario Pasalic resta in dubbio per la Roma: Gian Piero Gasperini deciderà solo a ridosso della gara ...CALCIO. Lunedì 24 aprile al Gewiss Stadium (20,45) contro i giallorossi di Mourinho Gasp potrebbe schierare l'olandese nel trio offensivo: l’alternativa è Boga al posto del danese. Pasalic tenta il re ...