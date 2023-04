Aston Villa vs Fulham – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 aprile 2023) Due squadre ancora in corsa per l’Europa si affrontano nel match di martedì 25 aprile di Premier League alPark: l’accoglie ilnelle West Midlands. Sabato gli uomini di Unai Emery hanno perso un punto nel pareggio per 1-1 con il Brentford, mentre i Cottagers sono rimasti in scia alle prime sette posizioni grazie alla vittoria per 2-1 sul Leeds United. Il calcio di inizio divsè prevista alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNonostante l’ex tecnico dell’Arsenal e delrreal Emery abbia continuato a segnare in ogni partita, il...