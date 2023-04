Aspettano troppo per pagare il conto al ristorante e aggrediscono una famiglia in fila alla cassa

(Di domenica 23 aprile 2023) Hanno attesoper poterilal, e in raptus di follia hanno aggredito unache era con loro in. L’incredibile storia viene da un locale di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. Due uomini di 35 e 37 anni sono stati denunciati per violenza privata, minaccia e lesioni personali. A scatenare la violenza come detto futili motivi, probabilmente correlati all’attesa per il pagamento delal. I due hanno aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, unacomposta da marito, moglie e figlio mentre si trovavano in, in attesa di, davanti al bancone del locale. L’episodio è avvenuto lo ...

Follia al ristorante,per pagare il conto e aggrediscono una famiglia in fila alla cassa: 'Vi uccidiamo' Marzia Capezzuti, l'omicidio confessato in diretta Instagram da un 15enne: 'L'...... mentre le loro famigliecon trepidazione fuori dalla sala parto. Mentre Zuleyha ... ma Demir e gli altri non glielo consentono perchépericoloso. Quando Sermin esce con il bambino in ...Al suo posto doveva esserci il figlio Follia al ristorante,per pagare il conto e aggrediscono una famiglia in fila alla cassa: 'Vi uccidiamo' Ferite 4 persone, il tassista è in fin ...

Follia al ristorante a Reggio, aspettano troppo per pagare il conto e aggrediscono una famiglia in fila alla c ilmattino.it

Hanno atteso troppo per poter pagare il conto al ristorante, e in raptus di follia hanno aggredito una famiglia che era con loro in fila alla cassa. L’incredibile storia viene da un locale di Ventasso ...Incidente in centro a Milano stamani tra taxi e auto: ferite 4 persone, e il tassista è in fin di vita. I vigili: «Un veicolo è passato col rosso». Il ...