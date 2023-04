Ascolti TV | Sabato 22 aprile 2023 Il Cantante Mascherato chiude al 20 4% e 2 | 2 milioni Tutti in Maschera 15 9% – 2 | 8 mln | domina Amici 26 5% – 4 mln | partenza flop per Sette Giorni 2 3% – 386k

(Di domenica 23 aprile 2023) Maria De Filippi -Nella serata di ieri,22, su Rai1 la finale de Il, in onda dalle 22:22 alle 1:37, ha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 20.4% di share (in, dalle 21:35 alle 22:22, a 2.838.000 e il 15.9%). Su Canale5, dalle 21:25 alle 00:19, ha raccolto davanti al video 4.038.000 spettatori con uno share del 26.5% (Buonanotte di 6 minuti a 2.022.000 e il 23.5%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.143.000 spettatori (6.3%) e F.B.I. International 965.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Jurassic Park III ha intrattenuto 812.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 727.000 spettatori con il 4.6%. ...

