Ascolti tv ieri | Cantante Mascherato chiude al 20% | brusco calo Amici Serale

(Di domenica 23 aprile 2023) Ultimo round tra Milly Carlucci e Maria De Filippi per l'attuale stagione tv ormai agli sgoccioli. Come rivelano glitv di sabato 22 aprile 2023 a seguire l'ultima puntata de Ilsu Rai1 sono stati 2.223.000 spettatori, share del 20.3%. Un risultato decisamente basso rispetto alle precedenti finali andate in onda negli ultimi tre anni. La quarta edizione ha totalizzato una media di 2.691.166 telespettatori, 17.1% di share, e risulta essere la meno vista di sempre. La prima edizione è stata la più seguita con un netto di 4.170.000 spettatori, 20.2% di share. Il passaggio dal venerdì al sabato ha gravato e non poco:2023, vinto da Samuel Peron, si è letteralmente schiantato contro la corazzata deldi; la sesta ...