Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 22 aprile 2023

Ennesimo flop per il sabato sera di Rai 1, ennesima vittoria per Maria de Filippi con Amici 22: chiude condisastrosi Il cantante mascherato 4. Ecco idi ...Di seguito tutti irelativi al prime time di sabato 22 aprile 2023 : Rai Uno, Il Cantante ...tv sabato 22 aprile 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari Tuoi ha convinto 4.148.... IN AGGIORNAMENTO22 aprile: iauditel degli altri programmi tv sulle altre reti Infine vediamo glitv di sabato 22 aprile per tutti gli altri programmi andati in onda sulle ...

Ascolti tv giovedì 20 aprile 2023: Un passo dal cielo (19.6%), Un boss in salotto (10.4%), Back to School (5.6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Nonostante una stagione sottotono, il Cantante Mascherato si è chiuso in modo positivo. Non viene scalfito Amici che è però in lieve calo.Rai2 "F.B.I.": 1.143.000 spettatori (share 6,3%). Italia 1 "Jurassic Park III": 812.000 spettatori (share 4,6%). Rai3 "Quinta dimensione. Il futuro è già qui": 727.000 spettator ...