(Di domenica 23 aprile 2023) "Rimane purtroppo grave la situazione in. Perciò rinnovo il mioaffinchéal più presto lae sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli ...

Nel corsosuo Regina Coeli, oggi Papa Francesco ha rinnovato il suoper la pace nel Paese africano: ' Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mioaffinché ...È l'Garante per la protezione dei dati personali, che ha diffuso un documento con i suggerimenti per difendere la propria privacy In vacanza , sono molti i cittadini che tendono a ..."Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mioaffinché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la stradadialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli. .

Appello del Papa per il Sudan, 'cessi la violenza' Agenzia ANSA

La Fnsi ha aderito all’appello delle Associazioni antifasciste e della Resistenza, quindi l’invito a tutte le giornaliste e ai giornalisti è di unirsi alle manifestazioni e ai cortei organizzati in di ..."Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mio appello affinché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli ...