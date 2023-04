Antonio Giovinazzi | come va in WEC con la Ferrari?

(Di domenica 23 aprile 2023) Per lui è una grande novità, masembra essere pronto per affrontare questo campionato di FIA World Endurance Championship (WEC) con l’hypercar di. Dopo aver disputato le prime due corse di questa stagione, il pugliese ha capito le potenzialità della sua squadra: starà a lui lavorare, adesso, sugli errori commessi nelle manche archiviate. Sognando, sempre, un ritorno nella Formula 1, suo grande amore mai dimenticato. Le dichiarazioni didi: “F1? Non si sa mai, intanto mi diverto qui…” (Credit foto – Scuderia)“Rispetto alla F1 o altri campionati che ho fatto ha delle differenze,condividere l’abitacolo con altri due piloti – ha detto...

Invece, Alessandro Pier Guidi, James Calado epuntano ad una gara senza gli imprevisti che hanno condizionato i primi due appuntamenti della stagione, forti anche del successo ...Anche Oliver Askew è gravato dalle stesse penalità, ma non è più impegnato in Formula E, così come l'italiano(4), l'olandese Nyck de Vries (3), Alex Sims (2) e Oliver Turvey (2). ...Sulla monoposto di due anni, configurata in modo tale da portare in pista quanto provato al simulatore sono scesi in pista i quattro piloti di riserva e test della Scuderia:e ...

WEC | Giovinazzi tra errori e pressioni: "Si impara e migliora" Motorsport.com - IT

Nelle prime due gare della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship, Antonio Giovinazzi ha già scoperto una marea di cose su cui lavorare. Dagli errori si impara e anche in casa Ferrari ne s ...In questa esclusiva intervista con Motorsport.com, l'Ingegner Salvi racconta come la Scuderia di Maranello ha lavorato in questi 9 mesi per mettere insieme squadra e far crescere la LMH Rossa, già cap ...