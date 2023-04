Amici 22 Vs la finale de Il Cantante Mascherato 4 | ecco chi ha vinto l’ultima sfida di ascolti

(Di domenica 23 aprile 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di. Il talent show di Maria De Filippi si è scontrato con la finalissima de Il, programma Rai condotto da Milly Carlucci. Ma come sarà andatadi? Come riportato da Davide Maggio,ha conquistato 4.038.000 telespettatori, con uno share del 26,5%. Lade Ilè invece stata vista da 2.223.000 telespettatori, con uno share del 20,4%.tutti i dati: Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.143.000 spettatori (6.3%) e F.B.I. International 965.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Jurassic Park III ha intrattenuto 812.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla ...

Il Cantante Mascherato 2023 è finito: il programma Rai, fortemente voluto da Milly Carlucci , non ha conquistato totalmente il suo pubblico. La, che è andata in onda il 22 aprile controdi Maria De Filippi su Canale5, ha avuto il suo vincitore: il Cavaliere Veneziano . Giù le maschere , insomma, per un talent game show che ...... ovviamente, anche l'eliminato ad, dopo la sesta puntata del Serale andata in scena sabato sera 22 aprile. Dopo la 'battaglia' a colpi di canzoni e di balli, al ballottaggioper essere ...... anche stasera hanno preferito Giovanni (non molto tempo fa ha battuto anche Gianmarco) e l'hanno confermato nel cast dei titolari che si giocano la vittoria. Durante il 6° serale di, ...

Serale di Amici 2023, Ramon è eliminato: cos'è successo nella ... Fanpage.it

Il calendario degli ultimi appuntamenti del serale di Amici conferma che il vincitore sarà scelto il 14 maggio, eccezionalmente di domenica ...Ascolti TV 22 aprile 2023: serale Amici 22 e la finale de Il Cantante Mascherato, chi ha vinto Ecco i dati auditel di questo sabato.