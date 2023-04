Amici 22 | Angelina canta “Lunedì” e i fan notato un riferimento al papà

Mango: la star diè stata riempita di complimenti dagli utenti del web, che continuano a ribadire come l'allieva faccia parte ormai di un 'campionato a parte'. Settimana dopo ...... 3.847.000 telespettatori, 27,10% di share 5puntata: 4.323.000 telespettatori, 27,90% di share 6puntata: 4.038.000 telespettatori, 26,5% di share: gli alunni in gara AaronMango Cricca ...La sesta puntata di "di Maria De Filippi" è stata il Cristiano Malgioglio show. Il giudice ha affermato il suo ..., dopo un momento di down la scorsa puntata, riprende la sua corsa verso ...

Chi è Angelina Mango, la figlia del cantante al serale di Amici Elle

Sabato 22 aprile è andata in onda la sesta puntata del Serale di “Amici“. Una puntata piena di colpi di scena, che ha visto l’uscita definitiva dal programma di uno degli allievi più amati dal pubblic ...E` andata in onda ieri sera la sesta puntata del serale di Amici. Tra allievi, professori e giuria ecco tutte le pagelle della sesta serata del talent ...