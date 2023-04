Almeno otto volte Pioggia di fuoco sui russi | si scatenano i piloti dei caccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Idi guerra ucraini ieri hanno colpitole posizioni nemiche lungo la linea del fronte. Lo rende noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate nel suo aggiornamento mattutino, secondo quanto riferisce Ukrinform. "Un elicottero Mi-24 nemico e quattro droni nemici sono stati abbattuti (due droni da ricognizione, Orlan-10 e Zala, oltre a due droni kamikaze del tipo Lancet). Durante il giorno, unità missilistiche e di artiglieria hanno colpito quattro ammassi nemici, due depositi di munizioni e due oggetti militari più importanti", si legge nel resoconto. Intanto si fa sempre più stretto l'asse Varsavia-Kiev per il sostegno nella guerra contro laa. Dal maggio 2022 sono arrivate dalla Polonia all' Ucraina 80 spedizioni di aiuti per il fabbisogno energetico, pari a circa 1.500 tonnellate di attrezzature. ...