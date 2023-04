Almeno “l’intelligence” non sia artificiale Il commento di Costanzo

Leggi su formiche

(Di domenica 23 aprile 2023) Dietro questo termine c’è un mondo che racchiude tanto e tutto. Fascino, ombre, fiducia, pericolo, opportunità, bersaglio, bugie, verità. Le varie distorsioni dei giudizi che di volta in volta vengono esternati hanno origine da una profonda non conoscenza del settore alimentando visioni distorte e non aderenti alla realtà, aggravato da un preponderante analfabetismo di ritorno presente nella società. Se aggiungiamo a tutto questo una robusta mala fede che in un comparto ritenuto troppo autonomo e libero da controlli, può far nascere e crescere atteggiamenti e azioni che l’immaginario pubblico, aiutato da una parte di narrazione nazional-giornalistica, porta a ribattezzarli quali “deviati”, il danno è fatto, soprattutto per la sicurezza nazionale di un Paese. Oramai, di intelligence, se ne parla sempre e spesso, non solo nell’editoria, o al cinema, o in letteratura, dove questi scenari ...