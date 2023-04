Allarme smog in Europa | la Pianura Padana tra le aree peggiori Male l’aria di Bergamo

... ma dall'allerta si è passati all'. 'Investi nel nostro pianeta' è il tema 2023. Obiettivo, ... Ed è nato il primo bosco mangia -: per la campagna Foresta Italia, tremila alberi sono stati ...E' stata l'ennesima annata da dimenticare', lancia l'il presidente di Coldiretti Taranto, ...100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e...Un americano su tre vive in aree con livelli di inquinanti dannosi per la salute, che li espongono a un rischio maggiore di morte prematura . A lanciare l'è il nuovo report annuale dell'American Lung Association (ALA), secondo il quale ci sarebbero quasi 120 milioni di persone negli Stati Uniti esposte a livelli insalubri di fuliggine e ...

Allarme smog in Europa, la Pianura Padana tra le aree peggiori ... L'Eco di Bergamo

Allarme smog in Europa e in Italia, dove la Pianura Padana si conferma tra le aree più inquinate del vecchio continente. I numeri stavolta riguardano però i ragazzi: ogni anno oltre 1.200 minori sono ...LA RICERCA. Allarme smog in Europa e in Italia, dove la Pianura Padana si conferma tra le aree più inquinate del vecchio continente. A rischio i ragazzi. I numeri stavolta riguardano però i ragazzi: o ...