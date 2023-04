Alcaraz - Tsitsipas pronostico | Atp Barcellona | Over 21 5 a 1 91

(Di domenica 23 aprile 2023), la testa di serie numero 1 contro la numero 2 a. Erano loro due, insieme a Jannik Sinner, i più accreditati ad arrivare in fondo nel torneo 500 in Catalogna. Ci sono ...

, la testa di serie numero 1 contro la numero 2 a Barcellona. Erano loro due, insieme a Jannik Sinner, i più accreditati ad arrivare in fondo nel torneo 500 in Catalogna. Ci sono ...Dopo il forfait di Novak Djokovic, il tennista danese al torneo di Madrid entra come sesta testa di serie, dopo Carlos, che va per la difesa del titolo, Daniil Medvedev, Stefanos, ...Carlos, senza perdere nessun set, ha conquistato l'accesso alla finale dell'Atp 500 di ... L'iberico non vede l'ora di sfidare: "So che Stefanos ha detto in diverse occasioni di volere ...

ATP Barcellona, Tsitsipas: “Non ho paura di Alcaraz” Ubitennis

Alcaraz-Tsitsipas, finale nel torneo 500 in Catalogna: lo spagnolo vuole replicare il successo dell'anno scorso e ha vinto tutti e tre i precedenti.FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona di tennis Lorenzo Musetti eliminato in tre set 6-4 5- 7 6-3 in 2 ore e 29 minuti dal greco Stefanos Tsitsipas. Il greco si ...