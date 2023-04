Alcaraz-Tsitsipas | Barcellona Open | ultime e diretta TV

(Di domenica 23 aprile 2023) Si conclude oggi l’dicon l’appuntamento finale che vedrà opporsi Carlosda una parte e Stefanosdall’altra. Alle 16 i due tennisti scenderanno sul campo Rafa Nadal per contendersi il titolo. Lo spagnolo cerca di difendere quello conquistato lo scorso anno, mentre il greco vuole chiaramente avere la meglio. Ecco dunque lesulla sfidae dove vederla in, lesulla finale (Photo credit: Mutua Madrid)Anche l’ultimo appuntamento delè ormai quasi giunto, visto che questo pomeriggio alle 16 si disputerà la finale. Una finale che vedrà ...

Carlos, senza perdere nessun set, ha conquistato l'accesso alla finale dell'Atp 500 di ... L'iberico non vede l'ora di sfidare: "So che Stefanos ha detto in diverse occasioni di volere ...SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (domenica 23 aprile) . I due giocatori sono pianificati sulla Pista ...Nonostante le assenze di Rafa Nadal e Novak Djokovic, non mancheranno i big ai nastri di partenza, da Carlosa Stefanos, passando ovviamente per gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo ...

Carlos Alcaraz contro Stefanos Tsitsipas, l’uno per difendere il titolo, l’altro per riuscire finalmente, al terzo tentativo, nell’obiettivo che ancora gli sfugge ormai dal 2019. Sarà un confronto par ...Le fatiche risparmiate nel mancato derby di quarti con l’infortunato Jannik Sinner hanno aiutato solo in parte Lorenzo Musetti (nella foto) nella sfida di semifinale dell’Atp 500 di Barcellona contro ...