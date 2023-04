Al via le operazioni di evacuazione degli italiani dal Sudan

Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Le attività di evacuazione dei nostri connazionali sono coordinate dal comando operativo di vertice interforze. Sono già decollati due C - 130 dell'......soprattutto numerosi problemi di tipo psicologico (ha anche subito circa un centinaio di)...ricevuto delle segnalazioni su 'giri' poco trasparenti intorno a quella casa in costruzione di...Per permettere ledi recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente è stata inprovvisoria disposta l'uscita obbligatoria (in direzione Palermo) allo svincolo per l'ospedale Cervello. ...

Sudan: Francia,al via operazione per evacuazione cittadini Agenzia ANSA

Gli americani evacuano i diplomatici, a seguire seguono tutti gli altri paesi. L'Italia rimpatria 200 persone. Attaccati convogli di Francia e Qatar. Gli ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Le attività di evacuazione dei nostri connazionali sono coordinate dal comando operativo di vertice interforze. Sono già decollati due C-130 dell'aeronautica ...