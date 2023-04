Al via il Salone del Mobile 2023. Attesi 300mila visitatori

(Di domenica 23 aprile 2023) - Tornano gli espositori stranieri e anche gran parte degli ordini che si sono chiusi in questi giorni nei padiglioni sono rivolti all'estero

- Tornano gli espositori stranieri e anche gran parte degli ordini che si sono chiusi in questi giorni nei padiglioni sono rivolti all'esteroCosì il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita al... fra cui vi sarebbero stati anche alcuni diplomatici di altri Paesi, sono state portateda ...Le stanze sono luminose e l'ampioa piano terra propone un arredo curato nei dettagli. In ... E prevede tre percorsi, la 'dei castelli', 50 km tra Susegana e Collagù; la 'dei vitigni ...

Al via il Salone del Mobile: attesi 327mila visitatori, boom indotto da 223 milioni Il Sole 24 ORE

Tre giovani di 20, 21 e 25 anni, di origine nomade, sono state arrestate dai Carabinieri, a Milano, per tentato furto aggravato. Tutte risultano avere numerosi precedenti per reati analoghi. I militar ...Settimana d’altri tempi tra il Salone del Mobile e le gioie di Champions. Per JJ4 e la Signora sentenze sospese ...