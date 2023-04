Air - La storia del grande salto | gli anni ' 80 in 5 canzoni culto

(Di domenica 23 aprile 2023) La colonna sonora di Air, il film diretto da Ben Affleck, ambientato negli'80 dell'America di Reagan, sulla nascita della rivoluzionaria scarpa da ginnastica Nike Air Jordan, non poteva che essere altrettanto eighty. Del resto, in quella decade musicale, tornata prepotentemente di moda ormai da tempo, i pezzinon mancavano. La pellicola apre con una girandola iniziale di immagini che sono un vero e proprio tuffo nell’epoca: la breakdance, il wrestling, le bambola Cabbage Patch, l’aerobica con Jane Fonda, Ghostbusters, Supercar, il Cubo di Rubik, l’A-Team… Sbucano fuori anche gli Wham! di George Michael e la Band Aid, ma la canzone che accompagna la carrellata è la celeberrima Money For Nothing dei Dire Straits. I Dire Straits e il primo video di animazione al computer È l’estate del 1985 quando la band di Mark Knopfler fa uscire Money For ...

Air - La storia del grande salto: Ben Affleck e Matt Damon ritrovano se stessi e il cinema migliore WIRED Italia

La mamma è sempre la mamma. Nel basket, negli affari, nello sport. Lo è per i mediocri, lo è per i campioni. È per questo che se vi chiedessero di cosa parla Air - La storia del grande salto - diretto ...Sembra quasi un genere a sè, che ha degli stilemi ben delineati. Le storie degli imprenditori che si sono fatti da soli, che hanno rischiato del proprio, che partoriscono idee geniali al chiuso di un ...