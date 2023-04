(Di domenica 23 aprile 2023) Il 12 aprileha sorpreso tutti facendo ritorno a Dynamite dopo una lunga assenza dovuta ai ben noti problemi di dipendenza. Il pop ricevuto dal pubblico è stato notevole e persi prospetta forse l’ultima ennesima occasione della carriera per brillare ancora sul ring. Il nativo del North Carolina lo sa e questa notte in un breve promo ha affermato di volerin bellezza con la AEW. The Firm non ci staassieme al fratello Matt, Isiah Kassidy e Hook ha preso la via del ring nel corso della puntata di Rampage di stanotte. Dopo una breve presentazione di Kassidy, il più piccolo degliz ha preso il microfono ricevendo un calaroso “bentornato” dal pubblico.ha detto che la cosa migliore da fare in questo momento è “ritirarsi, ...

AEW: Jeff Hardy annuncia il ritiro… Dal rovinare sempre tutto. È pronto a chiudere alla grande in AEW Zona Wrestling

Durante la speciale puntata del sabato di Rampage, andata eccezionalmente di sabato sera, è stato annunciato che Tony Khan parlerà al pubblico questo mercoledì, durante il nuovo episodio di Dynamite.Jeff Hardy recently returned to AEW, nearly one year after his third DUI arrest in a decade. Given Hardy’s long history with addiction, many people suggested that maybe his best chance for recovery is ...