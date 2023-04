AEW | Dustin Rhodes e Keith Lee faranno squadra settimana prossima a Rampage e… in futuro?

(Di domenica 23 aprile 2023) Non solo gli annunci per Dynamite. Durante l’ultimo episodio di, andato in onda eccezionalmente ieri sera,Lee ehanno annunciato che combatteranno l’uno di fianco all’altro, sfidando Swerve Strickland (autore dell’interferenza decisiva nell’incontro tra Chris Jericho e The Limitless) e Le Champion. Il più “anziano” dei fratelliha inoltre aggiunto che questo team è il duo migliore dai tempi di Samuel L. Jackson e John Travolta, definendolo il “Natural Limitness”. Un vero e proprio nome, giocando con i soprannomi dei diretti interessati. E possibile che questa alleanza possa portare ad un vero e proprio tag-team anche in? .@RealLee & ...

