"Il presidentee tutta la sua famiglia mi avevano accolto come uno di loro, siamo stati e siamo molto uniti. Il loro dolore è anche il mio - sono le parole di Ranieri - . Tanti ricordi ...Può rappresentare un modo per accompagnarlo nel suo viaggio d'ed un tributo alla sua capacità di costruire e diffondere arte e bellezza.Rivolo... in unmalinconico Fino a domani di Federico Spagnoli o addirittura sprezzante Non ho più bisogno di te della giovane Viola Serafini mentre Lascia diMaio è un invito a tornare ad amare. ...

Addio a Tonino Orrù, patron del Cagliari in salto da C ad A Agenzia ANSA

È morto all'età di ottantasei anni Tonino Orrù, presidente del Cagliari Calcio negli anni della doppia promozione dei rossoblù dalla C alla A con Claudio Ranieri, l'attuale tecnico, alla guida della s ...