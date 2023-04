Adani su Lukaku | “E’ ancora al 60% delle sue possibilità Ha bisogno di giocare”

(Di domenica 23 aprile 2023) Danieleha parlato negli studi di ’90 minuti’ della prestazione dell’Inter di quest’oggi, commentando anche la doppietta di Romelu. “Secondo me èal 60% di quello che conoscevamo in campo con Conte, ma più gioca e meglio sarà. Secondo me dargli continuità è la scelta migliore. Contro la Juventus penso che giocherà Dzeko, poi per il Milan andrà visto un po’ più in là”. SportFace.

Potremmo definire Stramaccioni la versione laica di. Fateci caso: quando descrive ciò che ...altri perché di essi è la vittoria! Pazienti e vincenti - Come ben sappiamo qualche giorno faè ...... dando il via a un parapiglia in campo che ha portato all'espulsione dello stesso, del ... Sulla vicenda è intervenuto anche Lele, opinionista Rai e della Bobo Tv, il canale Twitch fondato ...Commenta per primo A Rai Sport , Danieleparla così degli insulti razzisti nei confronti di Romelu. 'Al giorno d'oggi chi minimizza o usa retorica per la convenienza del momento, è ovviamente complice . Siamo in un periodo ...

Adani su Lukaku: "È al 60% del giocatore visto con Conte, contro la Juve gioca Dzeko" TUTTO mercato WEB

Daniele Adani ha parlato negli studi di ’90 minuti’ della prestazione dell’Inter di quest’oggi, commentando anche la doppietta di Romelu Lukaku. “Secondo me è ancora al 60% di quello che conoscevamo i ...Questo non accade in Champions League, perciò è tutto un discorso mentale» La squadra fa poco quando deve calciare in porta, concludere, poi i difensori concedono tanto in area di rigore. DIFFERENZA – ...