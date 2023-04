Accoglienza turistica negata | Infopoint chiuso | la nota del presidente Abbac

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Porte chiuse del punto informativo turistico regionale nella città di Benevento. “Appare paradossale che di domenica e a cavallo del ponte del 25 aprile, l’unico punto di informazioneufficiale della regione Campania sia– così si esprime ilAgostino Ingenito – in visita nella città sannita che ha lamentato la chiusura ritenuta ingiustificata rispetto alla necessità di garantire un supporto ai viaggiatori che in questo periodo di ripresa del turismo, stanno ritornando anche nelle aree interne e per visitare l’eccezionale patrimonio culturale e naturalistico della città e del territorio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.