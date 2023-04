Accardi | «Valori Inter indiscutibili Orgoglio per Asllani in semifinale»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023), DS dei toscani, è statocettato prima di Empoli-, gara in programma alle 12.30. Determinazione in vista dell’importante partita che si disputerà al Castellani. Le sue parole su Sky Sport PROVARCI ? Pietroha presentato la partita: «Sulla carta è una partita molto difficile anche se abbiamo davanti una squadra che sta attraversando in campionato un momento difficile, ma non toglie iall’. Serve partita perfetta. Il girone di ritorno è sempre più difficile, ma al di là delle vittorie noi siamo sempre alla ricerca del risultato e soprattutto della prestazione che c’è sempre stata., Bennacer e Krunic? Per noiperché ricerchiamo giocatori talentuosi per farli crescere e vederli in palcoscenici ...