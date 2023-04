Abodi | «Il caso plusvalenze non riguarda una sola squadra | è un problema di sistema» 

È unottimista quello che ha parlato a SkyTg24. Il ministro dello Sport si è detto "fiducioso per ... Il ministro ha anche parlato delLukaku: "Di fronte a una decisione complessiva che vedeva ...'Ilplusvalenze non riguarda una sola squadra, ma è un problema di sistema. Le regole vanno ... Lo ha ribato a Skytg24 il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea. Il ministro ha poi ...... assieme a Giovanni Malagò e al Ministro dello Sport Andrea. E, come se non bastasse, nel ... Una candidatura strategica non solo per il Bel Paese, ma per l'intera l'Unione Europea che, non a, ...

Abodi: «Caso Juve Precarietà non aiuta: va cambiata giustizia ... Calcio e Finanza

Le parole del ministro dello Sport su Lukaku, Euro 2032 e le plusvalenze Il ministro dello Sport del governo Meloni, Andrea Abodi, ha parlato ai microfoni di Sky Tg 24 questa mattina. Diversi i temi t ..."Il caso plusvalenze non riguarda una sola squadra, ma e' un problema di sistema. Le regole vanno certamente rispettate, chi sbaglia paga, ma c'e' il rischio che tutto diventi una partita di calcio, t ...