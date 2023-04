A4 | chiudono per una notte i caselli di Seriate e Dalmine

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 aprile 2023) Due chiusure complete, sia in entrata che in uscita, per idie diche nei prossimi giorni saranno oggetto di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Per consentire lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni, la società Autostrade ha quindi deciso di non consentire il transito ai mezzi per una. Si tratta di quella tra mercoledì 26 e giovedì 27 nel caso di, con chiusura dalle 22 alle 5: in alternativa viene consigliato l’utilizzo delle uscite/entrate di Grumello e Bergamo. Divieto di utilizzo della stazione di, invece, il giorno successivo: chiusura prevista dalle 22 di giovedì alle 5 di venerdì 28 aprile. Stazioni consigliate: Capriate e Bergamo.