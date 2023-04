A Trento | tra gli animalisti che manifestano per salvare l' orsa Gaia dall' iniezione letale

(Di domenica 23 aprile 2023). "Per questa storia, ho pianto per due giorni", dice la signora Beatrice, 58 anni, operaia, arrivata in mattinata da Pisa. "L’ho scritto pure su Tik Tok: la civiltà di un paese si g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... alle Fucine di Rovereto andrà infatti in scena il confronto di centro classificaSacco San ... Passando ai match di domenica, dovrà stare attenta al Nago Torbole la capolista Aquila. L'...... poi sotto la sede della Regione in viale, un centinaio di rappresentanti dei tre sindacati, ... 'Chiediamo un collegamento modernoNuoro e gli altri capoluoghi sardi e una rete ferroviaria ...i 13 - 15enni, dal 2010 al 2022, la quota di current smokers (coloro che hanno utilizzato ... di, Friuli Venezia - Giulia, Veneto, Emilia - Romagna, Marche, Lazio, Calabria e Puglia).

Inizia oggi il 71° Trento Film Festival tra cinema, musica e arte Planetmountain

La prossima sfida di campionato vedrà la Lazio Women impegnata contro il Trento in trasferta, domenica 30 aprile alle 11. Un match delicato per entrambe le squadre, in palio ci sono tre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...