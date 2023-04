80 anni di Lsd | in un libro gli ultimi lavori del suo inventore Albert Hofmann Dal trip del ‘pene cosmico’ di Cary Grant al ‘caffè corretto’ di Lennon e Harrison | la storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023)(Roger), in giacca e cravatta, aspetta il torpedone sotto il sole cocente di una zona deserta. Non c’è anima viva attorno. Improvvisamente sopra di lui saetta un elicottero da cui gli piovono addosso spari. Corre e corre fino a raggiungere un secco campo diurco in cui per nascondersi deve strisciare come un serpente. È la scena clou del film di Hitchcock ‘Intrigo Internazionale’. Ma potrebbe anche essere un’allucinazione del celebre attore hollywoodiano. Perché?negli50 fece uso di Lsd e ne pubblicizzò a profusione gli effetti benefici sulla sua psiche. Parlava dell’assunzione della sostanza psichedelica in relazione alla rinascita di se stesso in un momento molto fragile della sua vita. “Finalmente sono vicino alla felicità”, aveva rivelato ai media ...