365 giorni con Maria | 23 aprile Nella oscurità della grotta arde una grande lampada miracolosa

(Di domenica 23 aprile 2023) La Madonna di Terlizzi stupisce un uomo pio nel corso di una delle sue giornate di lavoro ordinario. Da allora non lascia più né lui né tutta la sua cittadina. La vicenda legata a questa straordinaria devozione riporta a un tempo non meglio precisato, e alla cittadina di Terlizzi, in provincia di Bari. Nello specifico, L'articolo proviene da La Luce di

Dopo una ricarica di 1,5 ore, può essere utilizzata continuamente per 20 - 30 ore e rimanere in standby per. Inoltre, si spegne automaticamente dopo 5 minuti di non utilizzo, risparmiando ...Rievocazione che è frutto di un minuzioso lavoro di ricerca, grande impegno - non solo chiuso alle tre settimane, ma che perdural'anno " e infinita passione che muove i contradaioli dei ...Rievocazione che è frutto di un minuzioso lavoro di ricerca, grande impegno - non solo chiuso alle tre settimane, ma che perdural'anno " e infinita passione che muove i contradaioli dei ...

Più treni, ma solo nei giorni di festa Civonline

Progetto da oltre sette milioni, l’architetto Napolitano: "Dalla riqualificazione ai nuovi tratti, per il cantiere sono previsti 365 giorni" ...Il popolo Maya non smette mai di sorprenderci. Ecco a voi l'ennesima, contorta, scoperta che riguarda un 'nuovo' calendario.