25 aprile | un po' di storia tra tanto blabla

Leggi su agi

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - Il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia aveva diffuso il 24un telegramma in codice con l'ordine n. 3000/5 di insurrezione generale: «Aldo dice 26 X 1». L'ora X era dunque l'una del 26, e queste le istruzioni: «Nemico in crisi finale. Applicate piano E27. Capi nemici et dirigenti fascisti in fuga. Fermate tutte le macchine et controllate rigorosamente passeggeri trattenendo persone sospette. Comandi Zona interessati abbiano massima cura assicurare viabilità forze alleate su strada Genova-Torino et Piacenza-Torino». A fine marzo era stata proclamata la fusione delle brigate partigiane dalle tante anime politiche e dalle tante visioni sulla rinascita dell'Italia, ed era stato costituito un comitato insurrezionale con al vertice l'azionista Leo Valiani, il socialista Sandro Pertini e il comunista Emilio Sereni. Sono ore convulse. Vengono liberate ...