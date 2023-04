(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) – “Se fosse per me il 25, o comunque una data lì vicina,unanon solo nazionale ma una, perchè la Resistenza non fu un fenomeno italiano esclusivamente, al contrario iniziò in Francia nel 1940 con un gruppo che tra l’altro era nazionalista conservatore”. Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Carlo, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Raitre. “Poi ci fu una Resistenza olandese, una Resistenza danese -ha ricordato il Guardasigilli- una Resistenza russa e ovviamente anche una Resistenza tedesca con la Rosa bianca. Ne farei una, perchè la sconfitta del nazifascismo è un elemento cheunificare le democrazie”. “Aggiungo che il ...

...Da Palazzo Chigi si cerca di evitare di alzare ulteriormente i toni in questo primo 25sotto ... Guido Crosetto, sarà con Mattarella a Cuneo, il ministro della Giustizia, Carlo, ...I prossimi saranno giorni decisivi in vista del plenum fissato per il 26, in cui il ... Il primo avvertimento Giustiziaabbassa i toni ma non arretra sulla riforma della magistratura ...... Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 232023 Tra gli ospiti della puntata di oggi ci saranno: il Ministro della Giustizia Carlo; Lorenzo Jovanotti che, da lunedì 24torna su ...

25 aprile, Nordio: "Dovrebbe diventare festa europea" Adnkronos

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Faccio parte di un Governo con il quale sono in piena sintonia e ringrazio anche la presidente Meloni per avermi definito l’uomo giusto al posto giusto per quanto riguarda ...(Adnkronos) - "Se fosse per me il 25 aprile, o comunque una data lì vicina, dovrebbe diventare una festa non solo nazionale ma una festa europea, perchè la Resistenza non fu un fenomeno italiano esclu ...