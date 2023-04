25 aprile | il ministro Nordio | «Dovrebbe diventare festa europea Disagio nei confronti di chiunque ne smentisca il valore unificante»

(Di domenica 23 aprile 2023) «Se fosse per me il 25non solo unanazionale ma una». Così ildella Giustizia Carloin diretta a Che tempo che fa su Rai3. «La Resistenza non fu un fenomeno esclusivamente italiano, al contrario. Ne farei unaperché la distruzione, la sconfitta del nazifascismo è un elemento che deve unificare le democrazie», ha continuato il. Parole che arrivano dopo le diverse polemiche degli ultimi giorni per le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa. «Il 25deve essere unaunificatrice e mi sentirei ase qualcuno smentisse questa ...

Ilitaliano della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha amichevolmente incontrato la sua ... immancabili, anche se diverse nei contenuti a seconda delle congiunture - sul 25e la liberazione."Se fosse per me il 25dovrebbe diventare non solo una Festa nazionale ma una Festa europea". Così ildella Giustizia Carlo Nordio in diretta a Che tempo che fa su Rai3. "La Resistenza non fu un fenomeno ...Salvi tutti gli italiani che hanno chiesto di partire Indegli Esteri, poi, ha precisato ... precipitato nel conflitto interno il 15tra due fazioni che si contendono il controllo del ...

25 aprile, il ministro Nordio: «Dovrebbe diventare festa europea. Disagio nei confronti di chiunque ne smentisca il ... Open

È Luigi Di Maio l'inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una «mera ...Com’è diversa l’Italia vista da lontano. Al Festival du Livre di Parigi, finito ieri con uno straordinario successo di pubblico, l’Italia è stata ...