25 aprile | Fratelli d' Italia contro Lucia Annunziata

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) -d'dopo la puntata di Mezz'ora in più andata in onda oggi. "Ancora una voltanon perde occasione per manifestare il proprio disprezzo per questo Governo, sferrando l'ennesimo e durissimo attacco senza alcuna ragione. La sua ultima perla è quella di definire questo 'un 25diverso da tutti gli altri: un 25di negazione dei diritti'. Ma di quali diritti parla? Quali diritti starebbe negando il Governo Meloni? dopo la decisione della Commissione europea di escludere dal Pnrr ?", dice Tommaso Foti, capogruppo did'alla Camera. "Èogni equilibrio nell'informazione ...