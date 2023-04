25 aprile | Fontana si smarca dall’omologo La Russa | “L’antifascismo è un valore | errore non riconoscerlo Così ci indeboliamo all’estero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Il 25? “Patrimonio di tutti”.? “Un”. Il riduzionismo della ricorrenza da destra? “Unpolitico“. Dopo il segretario Matteo Salvini e il governatore del Veneto Luca Zaia, un altro peso massimo della Lega, il presidente della Camera Lorenzo, spende parole celebrative sulla Liberazione in un’intervista a tutta pagina sul Corriere della Sera. Una loquacità che è difficile non ricollegare alla volontà politica dirsi dai distinguo di Fratelli d’Italia e del presidente del Senato Ignazio La, criticatissimo (da sinistra e non solo) per aver detto che la parola “antifascismo” non compare nella Costituzione.non cita mai il nome del suo omologo dell’altro ramo del Parlamento (e d’altra parte non gli ...