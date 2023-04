25 Aprile | Fontana “Patrimonio di tutti | non di una sola parte”

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il 25nazionale.di”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo, intervistato dal Corriere della Sera in edicola oggi. “Io credo molto nel fatto che il 25debba essere la festa di. E dunque, proprio per questo, ritengo che sia un errore non riconoscersi in questa ricorrenza: l'antifascismo è un valore. Allo stesso modo, tante volte mi è capitato di pensare che sia un errore festeggiare la Liberazione come se fosse la festa solo di una, perchè il suo valore è proprio questo: alla Resistenza hannocipato non soltanto comunisti e socialisti, ma anche liberali, monarchici e – da cattolico voglio ricordarlo – tanti cattolici” aggiunge l'esponente ...