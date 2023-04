25 aprile | Fini | ' pacificazione non è parificazione tra parte giusta e sbagliata' **

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "non vuol dire, pacificare vuol dire avere una memoria condivisa di quello che è accaduto: tutti coloro che sono caduti per i valori in cui credevano vanno onorati, i criminali no, però occorre anche saper distinguere quale era lae quale era la, questo è il punto ineludibile". Lo ha affermato Gianfranco, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

Ci sono poche certezze in questa vita. La prima sono le polemiche sul. La seconda, la satira di Propaganda Live a botta sicura sul centrodestra. Impossibile per Diego Bianchi in arte Zoro, il punto di riferimento dei progressisti da salotto e da terrazza, non ...Un tema su cui si batterà anche durante la campagna elettorale per le elezioni del 2024, visto che Biden sembra intenzionato ad annunciare la sua candidatura martedì. Nello stesso giorno ...Dal giorno successivo le elezioni delsettembre, la leadership digitale di Giuseppe Conte (nella foto) ha gradualmente perso smalto e ... da ottobre adi tre canali hanno registrato una ...

Festa della Liberazione, il corteo antifascista per festeggiare il 25 aprile RomaToday

L'ex presidente della Camera a In Mezz'ora in più: "La premier dica senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti ...Tutor per i visitatori che si recano al murale di Maradona. Difficile camminare a piedi in via Toledo, sul lungomare e in piazza Plebiscito ...