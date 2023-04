(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Spero che Giorgiavoglia cogliere anche questa occasione" del 25"per dire senza ambiguità e senza reticenze, perché ne è convinta, che la destra i conti con il fascismo li ha fatti in fondo e senza infingimenti quando è nata Alleanza nazionale". Lo ha affermato Gianfranco, ospite di 'In Mezz'ora in più' su Raitre. "Alleanza nazionale condannò il fascismo. Nelle tesi di Fiuggi c'è scritto testualmente che 'la Resistenza aveva contribuito a ripristinare idie giustizia sociale che il fascismo aveva conculcato'. La destra i conti li ha fatti, Giorgia, perché so che ne è convinta, che, giustizia sociale, ...

A due giorni dal 25, la prima festa della Liberazione con Giorgia Meloni premier, parla Gianfranco. "Ancora una volta un 25di divisione, delle polemiche e in alcuni casi delle risse. Io credo che tutti si debbano chiedere perché e deve farlo soprattutto la destra, perché governa in ...

25 aprile, Fini: "Meloni dica che libertà e democrazia sono valori antifascisti" Adnkronos

L'ex presidente della Camera a In Mezz'ora in più: "La premier dica senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Proprio perché conosco Ignazio La Russa da una vita e Giorgia anch’essa da tanto tempo -ha proseguito Fini- sono convinto che ne siano consapevoli, ergo, soprattutto il pr ...